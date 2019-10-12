Kıvanç Tatlıtuğ’un köpeği Mars kansere yakalandı

Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığı ile uğraşıyor. Oyuncu geçen aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Kıvanç Tatlıtuğ acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi. Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Hemen harekete geçen oyuncu, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü. Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.

12/10/2019 16:54