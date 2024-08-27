Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına yorum yağdı

Stilist Başak Dizer (46) ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ve 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından köpeğiyle daha önce verdiği bir pozu "İki gözüm" notuyla paylaştı.

Tatlıtuğ'un pozuna kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Hayranları "Adamın köpeği bile yakışıklı", "Köpekteki şans", "Bazen köpek olmak istersin" diye yazdı.

TÜRK GANGSTER DİZİSİ ÇEKECEK

Bu arada bir süre önce yapım şirketi kuran Kıvanç Tatlıtuğ, 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği banka soygunlarıyla adını duyuran, zekâsı ve karizmasıyla halk arasında büyük bir ilgi odağına dönüşen ve "ilk Türk gangster" olarak anılan Necdet Elmas'ın sıradışı hayatını dizi projesi olarak Ay Yapım ile ortaklaşa ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.

Kıvanç Tatlıtuğ projede yapımcı unvanıyla yer alacak.