Kariyerinin ilk yıllarında şöhreti yakalayan güzel oyuncunun itirafı olay oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alan ünlü isim yaşadığı psikolojik şiddeti anlattı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu. Songül Öden, ‘Gümüş’ dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

"O DÖNEM ÇOK ÜZÜLÜYORDUM"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

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12/04/2022 14:04