Kıvılcım Spor Akademisi'nde Yeni Yıl Heyecanı

Aktivitelerine 6 ay önce başlayan ve 90 aktif sporcu ile basketbol eğitimlerine ve çocuk yogası derslerine devam eden Kıvılcım Spor Akademisi geçtiğimiz günlerde tüm sporcu ve ailelerinin katılımı ile yeni yıl kutlaması yaptı.

Kutlamada çocuklar ile eğlenceli yarışmalar düzenlendi ve çeşitli izaz ikramlar yapıldı. Aynı zamanda tüm çocuklara Türkiye'nin Milli antrenörlerinden Cem Akdağ'ın kaleme aldığı çocuk hikaye kitabı "Basketbolcu Çocuk Kedican" hediye edildi.

Tüm yaş gruplarındaki çocukların buluştuğu ve antrenörleri ile keyifli vakit geçirdikleri etkinlikte çocuklara aynı zamanda sürpriz hediyeler de verildi. Etkinlik toplu aile fotoğrafı çekimi ve pasta kesimi ile sonlandı.

Önümüzdeki sezon basketbol liglerine U-12 ve U-14 kategorilerinde kız ve erkek takımları ile katılmayı planlayan Kıvılcım Spor Akademisi çalışmalarına planlı eğitim ve spor sevgisini aşılamaya devam edecek şekilde İrsen Küçük Ortaokulu Spor Salonu’nda devam ediyor.