Kıyafet satmak için girdiği evden hırsızlık yaptı!

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Nasibe Serdar mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı.

Polis, zanlının 31.01.2022 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Ozanköy’de iş amacıyla gittiği bir ikametgâhtan ev sahibinin mutfağa gitmesini fırsat bilerek, salonda çanta içerisinde muhafaza edilen cüzdanda bulunan 900 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, ev sahibinin durumdan şüphelendiğini, evden çıkıp yürüyerek giden zanlının peşinden gittiğini, paramı çaldın dediğini ve zanlının çaldığı 900 lirayı çıkarıp verdiğini söyledi. Polis, çalınan cüzdanın da zanlının üzerinde bulunduğunu açıkladı. Cüzdan üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının 17 Ocak’ta 60 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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01/02/2022 19:13