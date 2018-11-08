Kıyafetlerden çamur ve çimen lekesi nasıl çıkarılır?

Çamur lekesi mevsim farketmeksizin yaşanan bir olaydır. Özellikle çocukların sıkça karşılaştığı bu durum zorlu lekeler arasındadır. Birkaç püf nokta ile çamur ve çimen lekesinden kurtulmanın pratik yolları...

Çamur lekesine kuruyunca müdahale ederseniz sonuç daha başarılı olur. Bunun için sertleşen çamur parçalarını kıyafeti silkeleyerek çıkarın. Çamur lekelerini direkt deterjan ile temizlemek yerine bölgesel olarak el dezenfektanı ya da beyaz sabun uygulayın. Çitileme yöntemi ya da fırça yardımı ile çamur lekesi olan bölgeyi temizleyin. Kullandığınız temizleme ürünlerinin kumaşa zarar vermeyeceğinden emin olmalısınız. Kıyafeti durulamadan bir saat bekletin. Ardından çamaşır makinesinde kumaşın cinsine göre sıcaklıkta yıkayın.

Narin ve kuru temizleme gerektiren kumaşlarda herhangi bir temizleyici ile müdahale etmeyin. Çamurun kurumasını bekleyin ve temizleme işlemi için güvendiğiniz bir kuru temizleme dükkanına götürün. Her yolu denediniz ama hala çamur lekesi kumaştan çıkmadı mı? Pes etmek yok. Aynı adımları tamamen çıkana kadar uygulayın. Lekeye tüm adımları uyguladıktan sonra kuru temizlemeye vermeniz lekeyi çıkarmayacak aksine daha kalıcı olmasına sebep olacaktır.4Çimen lekesi özellikle yaz aylarında annelerin çok karşılaştığı bir durumdur. Piknik ve bahçelerde geçirilen zaman zorlu lekeler olarak geri döner. Bu lekenin zor olmasının sebebi çimenin yapısındaki organik bileşenlerdir. Çimen lekesini kumaştan çıkarmak için birkaç yöntem vardır. Önce uygulayacağınız yönteme karar vermeli sonrasında ise en hızlı şekilde harekete geçmelisiniz. Çimen lekesine ne kadar kısa sürede müdahale ederseniz o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz.

BULAŞIK DETERJANI: Yağlı yemek artıkları üstünde oldukça etkili olan bulaşık deterjanı ilk müdahale için uygun bir seçenek. Çimen lekesinin üstüne bulaşık deterjanı döküp on dakika bekleyin. Ardından fırçalayın ve çamaşır makinesinde yıkayın.

KABARTMA TOZU: Kabartma tozu ile oksijenli suyu eşit bir kaba miktarda koyun ve karıştırın. Kıyafetinizi ıslatın. Pürüzsüz bir kıvama gelince direk lekenin üstüne sürün. Kıyafetin üstünde kabarcıklar oluşunca çamaşır makinesinde yıkayın.

ALKOL: Çimen lekesi için en etkili yöntemlerden biridir. Dikkatli uygulamanız gerekir. Kıyafetin renklerine zarar verebilirsiniz. Sünger yardımı ile izopropil alkolü lekeli bölgenin üstüne dikkatlice uygulayın. Bu işlemin ardından bol su ile durulayıp çamaşır makinesinde yıkayın.