Bazı lekeleri çıkarmak kolay olsa da kimi inatçı lekeler giysilerinizi mahvedebilir. Bu lekeler arasında domates lekesi de bulunur ve kıyafetten çıkarması oldukça zordur. Sizin için paylaştığımız leke çıkarma yöntemleriyle domates lekesinden kurtulabilirsiniz. İşte o yöntemler...

Hızlı hareket edin: Hızlı davranırsanız kumaşın sosu içine çekmesini önleyebilirsiniz. Domates sosunu olabildiğince giysinin üstünden alın. Giysinizi ters çevirin ve soğuk suya tutun.Son olarak, deterjanla elinizde yıkayın.

Karbonat ve oksijenli su: Bu iki malzemeyle domates sosunu temizleyebilirsiniz. Öncelikle karbonat ve oksijenli suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Macunu lekenin üstüne sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Ardından durulayın ve kıyafeti normal şekilde makinede yıkayın.

Pamuklu giysiler için oksijenli su: Söz konusu pamuklu kıyafetler olduğunda, oksijenli su çok yardımcı olacaktır. Domates, pamuğun içine kolayca işler. Zaten bu nedenle birçok insan domates lekesi olan pamuklu kıyafetlerini kurtaramayacağını düşünüyor. Soğuk suyun altında lekeyi yapabildiğiniz kadar çıkardıktan sonra üstüne tuz döküp nazikçe ovalayın. Ardından üstüne oksijenli su döktüğünüz bir pamukla lekeyi silin. Daha iyi sonuçlar almak için oksijenli suyun ardından lekeyi tuz solüsyonuna batırın ve kurumasını bekleyin. Son olarak kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayın.

Yünlü kıyafetler için limon: Yünlü kıyafetleriniz için limon kullanarak inatçı lekeleri çıkarabilirsiniz. Öncelikle lekenin üstüne tuz döküp dikkatlice ovalayın. Ardından limon suyuna batırdığınız bir pamukla lekeyi temizleyin. Soğuk suyla durulayın.kıyafetlerden domates lekesi nasıl çıkar

Sentetik kumaşlar için beyaz sirke: Ev temizliğinde en çok başvurulan ürünlerden biri olan beyaz sirke sayesinde lekeleri çıkarabilirsiniz. Sentetik kumaşlı giysileriniz için bir bardak suyun içine birkaç damla sirke dökün. Nazikçe lekeyi bu karışımla ovun.Soğuk suyla durulayın ve çamaşır makinesine atıp giysinin etiketinde yönergeye uyarak yıkayın.

26/09/2019 14:01