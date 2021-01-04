İşte pratik ipuçları...

Giysilerimizi kullanırken ne kadar dikkat etsek de ufak tefek kazalar olabiliyor. Örneğin en sevdiğiniz pantolonunuza kahve veya çay dökülebilir. Bu lekelerin çıkmayacağını düşünmeyin. Çünkü pratik yolları var.

- Farkına varmadan kıyafetinize çay dökülürse, bir bezin üzerine limon suyu damlatın ve lekenin üzerine bastırıp bir süre bekletin. Daha sonra kıyafetiniz yıkandığında lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz

- Temizlemeniz gereken süet bir çantanız mı var? Kullanılmamış ve temiz bir diş fırçası ile çantanızı kolayca temizleyebilirsiniz.

- Kot pantolon veya ceketinizin rengini sirke ile koruyabilirsiniz. Bir kovaya soğuk su ve 1,5 su bardağı kadar beyaz sirke ekleyin. Daha kotlarınızı bir süre hazırladığınız sirkeli suda bekletin. Sirke, kotun rengini korumasına yardımcı olur. Ayrıca giysiniz kuruduğunda sirke kokusu da kaybolur.

- Spor ayakkabılarında kötü kokular mevcutsa, içine birkaç adet poşet çay yerleştirin ve yaklaşık 12 saat bekletin. Çay poşetleri kokuyu çekecektir. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

- Gümüş takılar zamanla parlaklığını yitirebilir. Ancak tekrar parlatma için diş macunu yardımcınız olabilir. Bir pamuğa veya beze bir miktar diş macunu koyun ve gümüş eşyanızı güzelce silin. İşlem sonunda gümüşünüz ilk günkü gibi parlayacaktır.

- Giysinize yağ lekesi bulaşırsa bulaşık sabunu ile kolayca çıkarabilirsiniz. Bunun için lekeye bir miktar bulaşık deterjanı damlatın ve güzelce ovun. Daha sonra durulayın ve çamaşır makinesinde tekrar yıkayın.

- Beyaz gömleklerdeki ter lekelerini de limon suyuyla temizleyebilirsiniz. Lekeli bölgeye biraz limon suyu sürün ve ardından gömleği makinede yıkayın. Leke kaybolacaktır.

- Fondöten lekeleri için ise; bir miktar tıraş köpüğü işinizi görecektir. Aynı beyaz gömlekteki gibi lekeli bölgeye tıraş köpüğünü sürün, güzelce ovun ve çamaşır makinesinde yıkayın.

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04/01/2021 18:13