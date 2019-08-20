Kız arkadaşına ait aracı satan kişi tutuklandı

Kız arkadaşına ait aracı kullanmak için alan, kendisine ait olduğunu beyan ettiği arabayı başka bir şahsa 23 bin TL’ye satan Y.A. (E-36) tutuklandı.

Olay Gazimağusa’da, geçtiğimiz haziran ayında meydana geldi.

Diğer polisiye haber;

GÜVERCİNLİK’TE PARK HALİNDEKİ ARACI İZİNSİZ KULLANAN İKİ KİŞİ LARNAKA’DAN DA ARAÇ ÇALDI…2 TUTUKLU VAR…BİR KİŞİ ARANIYOR

Polisin verdiği bilgiye göre, önceki gün Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız Özdamar’a ait aracı izinsiz sürdüğü tespit edilen A.A. (E-27) ve G.D.’nın (E-23) dün de Larnaka’da faaliyet gösteren bir oto galerideki salon aracı çaldıktan sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

A.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-23) tutuklandı. G.D. aranıyor.