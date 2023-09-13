Kız arkadaşına şiddet uygulayan Kevin Porter Jr. tutuklandı

Houston Rockets'ta forma giyen Kevin Porter Jr. bir otelde kız arkadaşına şiddet uygulaması sebebiyle tutuklandı.

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13/09/2023

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Kız arkadaşına şiddet uygulayan Kevin Porter Jr. tutuklandı

Houston Rockets'ta forma giyen Kevin Porter Jr. bir otelde kız arkadaşına şiddet uygulaması sebebiyle tutuklandı.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI, TUTUKLANDI

23 yaşındaki basketbolcu, bir otelde kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Kevin Porter Jr.'ın kız arkadaşını boğmaya çalıştığı aktarıldı.

Kevin Porter Jr.'ın kız arkadaşının eski WNBA oyuncusu Kysre Gondrezick olduğu belirtiliyor. Talihsiz kadının olay bölgesindeki bir hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

KEVIN PORTER JR.'IN İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezon Houston Rockets formasıyla 59 maça çıkan Kevin Porter Jr. 19.2 sayı, 5.3 ribaunt ve 5.7 asist ortalaması yakalamıştı.

13/09/2023 16:06
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TAGS: Houston Rockets, şiddet
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