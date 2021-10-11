Kız arkadaşını bıçaklayıp intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş, tartıştığı kız arkadaşı Sena A.'yı (24) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçakla kendini de yaralayan Ayeş, hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan İlkay Ayeş, kız arkadaşı Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçakla Sena A.'ya saldırdı ve kendisini de bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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11/10/2021 10:39