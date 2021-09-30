Kız arkadaşını cam bardakla yaraladı

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama ve ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berzan Güneş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Berzan Güneş’in Yaralama, Ciddi Darp suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 29.09.2021 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Lefkoşa'daki ikametgahı içerisinde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile ayni yerde sakin sevgilisi D.B.Y.'nin sağ kolunun dirsek kısmına cam bardakla vurmak suretiyle kesip yaraladıktan sonra vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, müşteki LDH Acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğin, kollarında, el bileklerinde ekimoz ile sağ dirseğinde 3 cmlik kesi olduğunu belirtti.

Polis, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını ve ayni gün olay yerinin ziyaret edilerek kırık cam parçalarının tespit edilerek emare maksatlı olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ve mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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30/09/2021 11:19