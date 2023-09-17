Kız arkadaşını darp eden  Azat Achılow tutuklandı

Yemek yapmadığı gerekçesiyle kız arkadaşını darp eden Azat Achılow tutuklanarak, dün ciddi darp ve itale-i lisan suçlarında mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Cansel Mimar zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 16 Eylül 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Büyük Reşit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan zanlının, yemek pişirmediği ve yemek hazırlamasına yardım etmediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışmada kız arkadaşı G.P.’ye hakaret ettiğini söyledi. Polis, akabinde G.P.’nin abisini arayıp, olayı anlattığını, zanlının buna sinirlenerek, kız arkadaşının boğazını sıkıp, yüzüne tokat atarak, yanak ve kulak kısmının morarmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, G.P.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilip, darp raporu alındığını açıkladı. Polis, zanlıya alkol testi yapıldığını ve 182 promil alkollü olduğunun belirlendiğini ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.