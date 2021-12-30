Kız arkadaşını darp edip aracını yaktı cezaevine gönderildi!

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Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp ve ithale-i lisan genel rahatsızlık, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarında tutuklana zanlı Abdurrahman Sert mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan olguları aktardı. Polis, zanlı Abdurrahman Sert’in şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp ve ithale-i lisan genel rahatsızlık, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 29.12.2021 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Şensal Yapı Market önünde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile JA 003 plakalı araç içerisinde kız arkadaşı olan N.P’nin (K-23) boğazını elleriyle sıkıp saçlarını çekip başına yumruk attıktan sonra tekrardan araçtan inip kapısını açıp ayaklarına defalarca tekme atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının müştekiye karşı ithale-i lisanda bulunu, yine adı edilene hitaben "Polisten şikayetini geri çekersen seni öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının olaya müteakip kullanımında bulunan JA 003 plakalı Toyota marka aracını kamu düzenini bozucu davranışta bulunarak ateşe vererek yaktığı esnada olay yerine giden polislere hitaben yüksek sesle bağırarak "tutuklayın be beni ben yakdım" deyip rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini ve aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak olayı gören iki tanık ifadesi temin edildiğini söyleyerek, zanlının aynı müştekiye karşı defalarca suç işlediğini belirtti. Polis, zanlının 29.07.2019 tarihinde şiddet kullanma tehdidi, telefonda tacizlik suçlarından, 15.11.2019 tarihinde ciddi darp suçundan dolayı temiņata bağlanarak aleyhinde dosya tanzim edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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30/12/2021 19:28