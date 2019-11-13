Kız arkadaşını dövdü yazı ile ölüm tehdidinde bulundu!

Gazimağusa’da meydana gelen ikametgâhtan hırsızlık, yazılı ölüm tehdidi, cinsel taciz, darp ve mülke tecavüz suçlaması ile ilgili 11 Kasım tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim olan ve tutuklanan Hüsnü Aydın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Murat Öztürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Öztürk şahadetinde, zanlının 10.11.19 tarihinde müşteki olan kız arkadaşının izniyle ikametgâhında bulunduğu bir esnada aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kız arkadaşının yüzüne tokat atmak, elleriyle ağzını ve burnunu kapatmak suretiyle darp ettiğini aktardı. Müştekinin evinden çıkması için zanlıyı uyarmasına rağmen zanlının çıkmayıp evde kaldığı ve müştekinin yatak odasındaki aynaya kırmızı renk ruj ile erkek cinsel organı resmini çizdiğini, dolap üzerindeki aynaya yazı yazdığına değinen Öztürk zanlının banyodaki ayna üzerine de “ I will kill you bitch” yazmak suretiyle yazılı ölüm tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Evden ayrılırken müştekiye ait aracın yedek anahtarını ve yatak odasından yarım tur pırlanta yüzüğünü sirkat ederek ayrılan zanlının 11.11.19 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını belirten Öztürk, gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu mülke tecavüz, ikametgâhtan sirkat ve darp suçlarını kabul eden zanlının el yazısı ile imza örneklerinin incelenmek üzere bilirkişiye gönderildiğini aktardı.

Zanlının ikametgâhında yapılan aramada bulunarak emare olarak alınan 2 adet küpe, 1 adet kolye ve 4 adet Fenerbahçe bilekliğin müştekiye ait eşyalar olmadığının tespit edildiğini belirtti.

KKTC vatandaşı olan zanlıya aleyhindeki suçlarla ilgili 13.11.19 tarihinde yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tahkikat memuru Öztürk zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğine dair beyanda bulunduğunu aktardı.

Zanlının bu aşamada tahkikata etki etme imkânı olmadığına değinen Öztürk zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 75000’ er TL kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

13/11/2019 20:06