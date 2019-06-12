Kız arkadaşını ikinci kez darp etti

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı kız arkadaşına şiddet uygulayan zanlı Osman Tusün, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, Osman Tusün’ün kız arkadaşı S.E. ile çocukların yaramazlık yapması sebebi ile aralarında sözlü tartışma çıktığını, kadının sağ elinin orta parmağını ısırdığını ve boynunu yakalayıp tırnaklarıyla çizerek ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Zanlının aynı gün tutuklandığını söyleyen polis memuru, zanlının daha önce de kız arkadaşını darp etmekten dolayı mahkemeye çıkarıldığını ve serbest kaldığını söyledi.

Polis, zanlının kız arkadaşına şiddet uygulamaya devam ettiğine vurgu yapıp, KKTC’de ikamet izinsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)