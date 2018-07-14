Kız arkadaşını Öldürmekle tehdit etti

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre Lefkoşa’da önceki gün konuşmak için gittiği kız arkadaşının evine giden ve çıkan tartışma sonucu kız arkadaşına tecavüz ettiği iddia edilen Murat İri, dün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, alınan iki günlük tutukluluk süresinde yeni ifadeler aldı. E.Ş.’den yapılan sorgulamada ise, İri ile sadece arkadaş oldukları yönünde ifade verdiği ve evine zorla girdiğini iddia etti.

Mahkeme, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Benimle olmazsan seni öldürürüm”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 11 Temmuz saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Diner Sokak Erdal Apartmanı No- 4 adresinde sakin 36 yaşındaki E.Ş’nin evine konuşmak maksadı ile gittiğini, zorla içeri girdiğini, ikili arasında tartışma çıktığını ifade etti.

Polis, zanlının tartışma esnasında E.Ş.’nin boğazını sıkıp, “Benimle olmazsan seni öldürürüm” dediğini ve parmakları ile cinsel tecavüz suçu işlediğini açıkladı.

Üç kişiden ifade alındı

Zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını ve iki gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, olayla ilgili 3 kişiden ifade alındığını belirterek soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.