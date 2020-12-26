Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesörün cezası belli oldu

Sokolov'un cinayet ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından yargılandığı mahkemede karar duruşması yapıldı. Savcı Sokolov için 15 yıl hapis istedi. Mahkeme heyeti ise sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'nın önde gelen tarihçilerinden profesör Oleg Sokolov, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Anastasya Yeşçenko'yu öldürmüş, cesedini parçalara ayırmıştı. Yeşçenko'nun parçalarını nehre atan Sokolov, yakalanmasının ardından suçunu kabul etmişti.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov'a, 2003'te Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı "Legion d'honneur" verilmişti.

Bu habere tepkiniz:



26/12/2020 10:20