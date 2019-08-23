Kız arkadaşının arabasını sattı!

Gazimağusa’da, 21 Haziran 2019 tarihinde işlerini halletmek için kız arkadaşı D.G ye ait özel aracını emaneten alan ve bir süre sonra benimdir diyerek S.Ş ye satan Gazimağusa sakini Yasin Atik yapılan şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanmıştı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Emin Özbilen olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Özbilen şahadetinde, zanlının 21.6.19 tarihinde işlerini halletmek maksadıyla emaneten aldığı kız arkadaşı D.G ye ait özel aracı daha sonra sirkat ettiğini ve benimdir diyerek S.Ş isimli bir şahsa 23 bin TL karşılığı satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini aktarmıştı. Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlı aleyhine başlatılan tahkikat tamamlandı. Zanlı TC vatandaşı olup KKTC’de turist statüsünde kalıyordu fakat 20.8.2019 turist vizesi doldu. Zanlı 2 ay cezaevine gönderildi. (MHA)