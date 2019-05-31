Kız arkadaşının çıplak görüntülerini çekip internette yayınladı

Kız arkadaşının çıplak görüntülerini gizlice çekip, internette yayınladığı gerkeçesiyle tutuklanan zanlı, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Ayça Soykara, zanlı Ş. Ö. nün 27 Mayıs'ta Lefkoşa'daki işyeri içerisinde çıplak vaziyette uyuyan eski kız arkadaşının video görüntüsünü çektiğini ve 30 Mayıs tarihinde de Facebook'tan başka şahıslara gönderdiğini anlattı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını belirten polis zanlının cep telefonunda söz konusu kadına ait uygunsuz görüntüler ve resimlerin bulunduğunu belitti.

Zanlı Ş. Ö. soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalacak

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