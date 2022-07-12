Girne’de kız arkadaşını darp eden alkollü kişi tutuklandı
12/07/2022
Girne’de kız arkadaşını darp eden alkollü şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Girne’de, dün akşam 284 mlgr. alkolün etkisi altında olan S.K.(E-26)'nin kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde kız arkadaşının telefonunu çaldığı, kız arkadaşının telefonunu geri istemesi üzerine ise boğazından sıkarak ittiği kaydedildi.
Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.