Girne’de kız arkadaşını darp eden alkollü kişi tutuklandı

Girne’de kız arkadaşını darp eden alkollü şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Girne’de, dün akşam 284 mlgr. alkolün etkisi altında olan S.K.(E-26)'nin kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde kız arkadaşının telefonunu çaldığı, kız arkadaşının telefonunu geri istemesi üzerine ise boğazından sıkarak ittiği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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12/07/2022 11:30