Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Caner Erdeniz, "Müge çalışıyor, iş başa düştü. Çocuklarımı gezdiriyorum" dedi. Eşine elinden geldiğince yardımcı olduğunu anlatan 36 yaşındaki sporcu, "Bizim aramızda öyle bir durum yok, hangimiz yoğunsak birbirimize yardım ederiz. Vina ile diyaloğum çok güzel, kız babası olmak bambaşka bir duygu" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK"

Bir ara uyku problemi yaşayan ve geceleri uyuyayamayan kızları için destek aldığı yönünde çıkan haberleri hatırlatan muhabirlere Erdeniz, "Çok şükür şimdi daha iyi, atlattık" açıklamasını yaptı.