'Kız babası olmak bambaşka bir duygu'

2019 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Müge Boz ile evliliğinden Vina adını verdikleri bir kızları olan basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Omuzunda Vina ve bir elinde köpeği ile yürüyüş yapan basketbolcunun keyfi yerindeydi.

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17/01/2024

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'Kız babası olmak bambaşka bir duygu'

Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Caner Erdeniz, "Müge çalışıyor, iş başa düştü. Çocuklarımı gezdiriyorum" dedi. Eşine elinden geldiğince yardımcı olduğunu anlatan 36 yaşındaki sporcu, "Bizim aramızda öyle bir durum yok, hangimiz yoğunsak birbirimize yardım ederiz. Vina ile diyaloğum çok güzel, kız babası olmak bambaşka bir duygu" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK"

Bir ara uyku problemi yaşayan ve geceleri uyuyayamayan kızları için destek aldığı yönünde çıkan haberleri hatırlatan muhabirlere Erdeniz, "Çok şükür şimdi daha iyi, atlattık" açıklamasını yaptı.

17/01/2024 13:39
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TAGS: müge, Caner Erdeniz
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