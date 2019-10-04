Kız çocuğuna cinsel saldırıda zanlılar tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)

Alayköy’de 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U tutuksuz yargılanacak.

2015 VE 2017 YILLARINDA DA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

Zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de küçük kız çocuğunun babasının şikayeti üzerine tutuklandıklarını zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde 16 yaşından küçük olan kız çocuğuna ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Tahkikatın kısmen tamamlandığını belirten Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren küçük kız ile cinsel saldırıda bulunduğuna dair ifadeler olduğunu belirtti.

Yargıç Temay Sağer, her iki zanlının da yurtdışına çıkışını yasaklayarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

(Kamalı Haber)

04/10/2019 16:06