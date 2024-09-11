Kız çocukları için 'misk amberi' uyarısı

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, yaygın olarak kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmaya göre, ergenliğe erken girmenin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskini artırabileceği belirtildi. Bilim insanları, deterjan ve parfümler gibi ürünlerdeki kimyasal maddelerin, kız çocuklarında ergenlik sürecini hızlandıran reseptörleri tetikleyebileceğini ifade etti.

MİSK AMBERİ UYARISI

NIH Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü’nden Natalie Shaw, çalışmada kızların erken ergenliğe girmesine yol açan bazı zararlı maddelerin tespit edildiğini açıkladı. Özellikle parfümlerde bulunan "misk amberi" gibi bileşiklerin tehlikelerine dikkat çeken Shaw, son yıllarda kız çocuklarında erken ergenliğin arttığını vurgulayarak, ebeveynlere kişisel bakım ürünleri kullanımı konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Oxford Academic’in "Endocrinology" dergisinde yayımlandı.