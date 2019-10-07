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Kız istemeye gideceklerdi...

Trafik kazasında yaşamını yitirin Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin çocukları ile birlikte kardeşinin oğluna kız istemeye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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07/10/2019
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Kız istemeye gideceklerdi...

Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından detaylar gelmeye devam ediyor.

Aynı arabada hayatını kaybeden Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin çocukları ile birlikte kardeşinin oğluna kız istemeye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin hayatını kaybetmesi çocuklarının yaralanmasıyla ailenin ocağına ateş düştü.

07/10/2019 11:51
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TAGS: Yahya amasyalı, aysın amasyalı, haber, kıbrıs
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