Kız istemeye gideceklerdi...
Trafik kazasında yaşamını yitirin Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin çocukları ile birlikte kardeşinin oğluna kız istemeye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
07/10/2019
HK
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Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından detaylar gelmeye devam ediyor.
Aynı arabada hayatını kaybeden Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin çocukları ile birlikte kardeşinin oğluna kız istemeye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Yahya-Aysın Amasyalı çiftinin hayatını kaybetmesi çocuklarının yaralanmasıyla ailenin ocağına ateş düştü.