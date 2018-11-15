Kızarmış patates cinselliği öldürüyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Garip diyabet ile bilinmesi gerekenleri anlattı.

İşte o açıklamalar:

Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma, sertleşme kusuru ve daha ciddi vakalarda koma, diyabetin başlıca belirtileridir.

Kalp krizi, kalp yetmezliği tablosu, beyin felci, körlük, böbrek yetmezliği, vasküler hastalıklar (damar hastalıkları), sinir hasarları, diyabetin neden olduğu hastalıklardır.

Diyabette sağlıklı bir cinsel hayat için hem kadın hem de erkek açısından iyi kan şekeri kontrolü (iyi glisemik kontrol) önemlidir. Kan şekerindeki dalgalanmalar (yüksek ve düşük şeker olma hali) cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Erkekteki yüksek şeker hastaları yorgun bırakabilir ve sonuç olarak ereksiyon sorunlarına sebebiyet verebilir, kadında ise yüksek şeker vajinal enfeksiyonlara zemin hazırlayıp ağrı ve isteksizlik oluşturabilir.

TUZ KISITLANMALI

Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir. Hazır ambalajlı atıştırmalıklar, fast food yiyecekler (kızarmış patates hamburger gibi…) kan şekerinde ani artışa neden olup, insülinin normal salınımını bozar.

Genel olarak beslenmede; doymuş ve trans yağları içeren gıdalar, şeker ve tuz kısıtlanmalı, öğünlerde tam tahıllara, sebzelere ara öğünlerde meyve, kuruyemiş veya yoğurt gibi gıdalara öncelik verilmelidir.

İNSÜLİN BAĞIMLILIK YAPMAZ

Şeker hastalığı ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Tedavi ile kan şekeri normal sınırlarına çekilebilir.

Kan şekerinin normal sınırlarda olması kişiyi, şekerin olumsuz sonuçlarından korur.

Şeker düşürücü ilaçlar zamanında ve düzenli olarak kullanılmalıdır.

İnsülin bağımlılık yapmaz. Kan şekerinin dengelenmesi için gerekli bir hormondur.

Kilonun ideal oranda tutulması gerekir.

Düzenli bir egzersiz planı yapılmalıdır.