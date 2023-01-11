Kızgın baba öğrencilere saldırdı

 Larnaka’daki bir orta eğitim okulu önünde çocuğunu bekleyen 52 yaşındaki baba, okuldaki çocuklara saldırdı.

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11/01/2023

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Kızgın baba öğrencilere saldırdı

 Larnaka’daki bir orta eğitim okulu önünde çocuğunu bekleyen 52 yaşındaki baba, okuldaki çocuklara saldırdı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre arabasının içinde çocuğunun çıkmasını bekleyen baba, okuldan bir çocuğun yanlışlıkla ya da oynamak için tekme attığı boş cam şişenin, arabasının tekerleğine çarpmasına sinirlendi.

Arabadan çıkan adamın, şişeyi alıp okul avlusuna fırlatması ile kırılan şişeden savrulan camlar bir öğrenciyi bileğinden, bir diğerini de ayağından yaraladı. Öfkeli adam, şişeyi tekmelediğini düşündüğü bir öğrenciyi boğazından yakaladı, ardından da otizmli bir başka çocuğa saldırdı. Otizmli çocuğun refakatçisinin müdahalesi üzerine vukuat son buldu.

11/01/2023 10:40
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TAGS: güney kıbrıs, okul, öğrenci
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