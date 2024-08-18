Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan, teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını ifade etti.

Tansu Yaan, basın toplantsında konuştu

Maçın ilk bölümünde rakibin araya attığı toplara engel olamadıklarını belirten Yaan, Bülent Uygun'un oyuncuları uyarmasıyla oyunu daralttıklarını ifade etti.

Bülent Uygun'un Süper Lig'i iyi analiz ettiğini vurgulayan Yaan, şunları kaydetti:

"Şu anda Sivasspor'da başkanından altyapısına kadar inanılmaz bir aile havası var. Bunu sağlayan da Bülent hoca. Çok sağduyulu bir insan. Şu zor durumda bile gelip takımın yanında maça çıktı. Şu anda da uçağa yetişmek için alelacele yola gidiyor. Kızının yanına gidiyor. Kızı hala yoğun bakımda. Futbolcular zaten buna istinaden çok özverili oynadı. Hocaya bunu armağan etmek, hocayı bir an olsun mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kayserisporlu futbolculara da oyunu çirkinleştirmedikleri için teşekkür ediyoruz. İleriki maçlarda da başarılar diliyoruz."