Kızıl Şahin Yavruları Doğaya Kazandırılacak

Telsim, tarım ve doğal kaynaklar bakanlığı ve taşkent doğa parkı işbirliğinde geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladığı ve adamızın ilk habitat restorasyonu projesi olan telsim ekoloji ormanı, ekosisteme katkı koyacak kızıl şahin projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde, doğaya geri dönemeyecek yaban hayvanlarının barındırıldığı, Yaban Hayat Barınağı’nda, geçen yıl ilk kez kuluçka denemesi yapan fakat başarılı olamayan Kızıl Şahinler için, bu yıl tüm hazırlıklar yeniden tamamlandı. Kızıl Şahinler için özel olarak hazırlanan üretim kafesinin, habitat restorasyonu yapılmakta olan, Telsim Ekoloji Ormanı’nda kurulması, hayvanların daha rahat bir ortamda olmaları açısından büyük önem arz ediyor.

Özel olarak hazırlanan üretim kafesinde, iki ayrı bölüm tasarlanmış olup, yavrular belirli bir boya ulaşınca ebeveynlerden kopmadan yan bölmeye alınacak. İnsan teması olmadan, yavrular için hazırlanan bu özel bölmeden yavru Kızıl Şahinler doğaya kavuşacaklar. Projenin başarılı olması durumunda, sayıları hızla azalan Kızıl Şahin popülasyonuna adamızda ilk kez pozitif bir katkı yapılmış olacak.

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02/02/2021 16:37