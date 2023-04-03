Kızılay, 6 ilçede iftar dağıtım noktalarını duyurdu

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03/04/2023

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Kızılay, 6 ilçede iftar dağıtım noktalarını duyurdu

Ülke genelinde devam eden, TC Lefkoşa Büyükelçiliği katkıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen iftar yemeği programı kapsamında iftar dağıtım noktaları duyuruldu.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca 6 ilçede 18 sabit noktada günde 7 bin kişilik iftar yemeğinin hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de bulunan iftar yemeği dağıtım noktaları şöyle açıklandı:

“Lefkoşa: Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami Avlusu, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz.Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami

Gazimağusa: Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami

İskele: İskele Cami

Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Barış Parkı, Karaoğlanoğlu Cami, Esentepe Cami

Güzelyurt: Güzelyurt Fatih Cami, Bostancı Cami

Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami”

 

36 saha sorumlusu, 70 dağıtım personeli ve 90 gönüllünün katkı koyduğu yemek dağıtım organizasyonuyla Ramazan’ın ilk haftasında toplam 51 bin kişiye iftar yemeğinin ikram edildiği kaydedilen açıklamada, “Halkımızı iftar sofralarımızdaki bu eşsiz atmosferi hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

03/04/2023 16:06
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TAGS: Kızılay, iftar dağıtım noktaları, kktc
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