Kızılay kan bağışı için Mağusa’da…

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan bağışı toplama etkinliğine Gazimağusa’da devam ediyor.

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13/01/2023

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Kızılay kan bağışı için Mağusa’da…

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bugün kan bağışı için Mağusa’da…

Sakarya caddesi’nde, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) karşısında kan bağışlarını topladıklarını belirtenKKT Kızılay Genel Başkan Vekili Murat Uzun, bugünkü kampanyanın saat 17.30’a kadar süreceğini söyledi.

Ülkedeki kan stoklarının azaldığını belirten Murat Uzun, “Tüm Gazimağusayı ve civar köylerini bağışa bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki kan sürekli bir ihtiyaç ve kaynağı da sadece insandır.”ifadelerini kullandı.

13/01/2023 13:23
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TAGS: Kızılay, kan bağışı, Mağusa
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