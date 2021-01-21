Kızılay kan bağışı için Mağusa’da…

Türk Kızılayı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'na hibe ettiği ve Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında olan kan toplama otobüsü Cuma günü Mağusa’da olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Uzun, kan toplama otobüsünün yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Gazimağusa Sakarya caddesi MGA karşısında kan bağış toplayacağını duyurdu.

Uzun, tüm bölge halkını kan bağışı yapmaya davet ederek kan bağışında bulunanların Kızılay’ın ücretsiz bir hizmeti olan Covid-19 antikor testi de yaptırabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Uzun “1 kan bağışı, 3 canı kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

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21/01/2021 20:23