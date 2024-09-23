Kızılay öfkeli, izin veren kim, bilinmiyor

Lapta Gençlik Kampı yakınlarında, Türk Kızılay’ına lojman olarak inşa edilen ev ve arazi bir kadın tarafından işgal edildi. Söz konusu kadın aylardır milyon sterlin değerindeki arazi ve evde hayatını sürdürürken, polis duruma seyirci kalıyor.

Türk Kızılay’ı mülkün boşaltılması için polise şikayette bulunduklarını kaydederken, söz konusu kadın, eve güneş paneli taktırdı.

“500 metre kare arsa 140 metre kare ev…”

Haber Kıbrıs’ın taraflardan derlediği bilgilere göre 500 metre kare arsa içerisine 140 metre kare olarak inşa edilen lojman aylardır işgal altında. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen, durumu polise taşıdıklarını ifade ederken, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi mülke su bağlamadı. Öte yandan Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ise söz konusu kadının elektrik için başvuru yaptığını ancak talebi reddettiklerini ifade etti.

Ataser: Bizden su istedi bağlamadık…

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Gençlik Kampı’nın yanındaki ev ve arsanın Türk Kızılay’ına ait olduğunu, söz konusu kadının Kızılay’ın bilgisi ile oraya oturduğunu söyledi. Kadının işgalci durumunda olduğunun altını çizen Ataser, “Bizden evine su bağlanmasını talep etti onaylamadık. Kızılay bir kadına yardım edecekse ona ev vermez kira yardımı yapar. Bu kadın evi baştan yeniliyor. Kapsını penceresini tamir etti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türk Kızılay’ı, polis ve Girne Kaymakamlığı’na bilgi verdim. Biz belediye olarak bu işin karşısındayız” dedi.

Sezen: Polise şikayette bulundum..

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen, Lapta’daki ev ve arazi konusunun daha önce gündemine geldiğini, durumu Lapta Polis Karakolu’na bildirdiklerini söyledi. İşgale kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizen Sezen, “Bizzat ben 2 defa bölgeye gittim polise şikayette bulundum. O bölge Türk Kızılay’ına verildi. Orası için proje yapıyoruz. Herkes kurallara uymak zorundadır” dedi.

Özcemoğlu: Elektrik istedi bağlamadık…

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, söz konusu arazi ve evi işgal eden kadının kaymakamlığa dilekçe yazarak elektrik alma talebinde bulunduğunu ancak kendilerinin talebi reddettiğini söyledi. Girne Kaymakamlığı’nın ev veya arazi kiralamak gibi bir yetkisi olmadığının altını çizen Özcemoğlu “Benim bildiğim arazi Türk Kızılay’ına ait. Resmi bir işlem yok, arazi ve ev işgal edildi. Bizden elektrik istedi yasal olmadığı için bağlamadık” dedi.