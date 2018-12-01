Kızılay ve faaliyetleri Lefkelilere tanıtıldı

Etkinlikte stantlar kurularak, Kızılay ve faaliyetleri tanıtıldı, ikramlar yapıldı.

Etkinlikte müzik dinletisi eşliğinde çocuklara yönelik oyunlar, yüz boyama ve çeşitli eğlenceli aktivitelere yer verildi.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefke Şube Başkanı Nilen Şükrüler, kızılayı halka tanıtmak adına böyle bir etkinlik organize ettiklerini kaydederek, kızılayın bir iyilik kuruluşu olduğunu ve her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.

Etkinlikte çocuklara da yer vererek, küçük yaşta onlara Kızılaycılığı aşılamak istediklerini belirten Şükrüler, etkinliği bölge köylerine de taşıyarak konuyla ilgili farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.