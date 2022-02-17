Kızılbaş Parkı’na ağaç ve çalı grubu dikildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kızılbaş Parkı’na 300 ağaç ve 6.000’e yakın çalı grubunun dikimlerini yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada “Bugün güzel bir etkinlikle Kızılbaş Parkı’mıza 300 ağaç ve 6.000’e yakın çalı grubunun dikimlerini yaptık. Şehrimizde özel mülk içerisinde kesilecek 5 ağaçları için 300 yetişkin ağacı ve çalı gruplarını çevresel sorumluluğun bir parçası olarak şehre hibe eden ve etkinlikte aramızda olan Pasha Grubun sorumlu davranışının olumlu örnek olmasını diliyorum” dedi.

Harmancı ayrıca, “Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, yakında şehrimize kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başkentin tüm parklarının yanına eklenecek Kızılbaş Parkı’mız Lefkoşa’mıza çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

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17/02/2022 12:40