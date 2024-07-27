Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan bomba itiraf: Psikolojik şiddete maruz kaldım

Ünlü oyuncu Evrim Alasya konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile beğeni toplayan Evrim Alasya, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldım" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya konuk olduğu programda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kızılcık Şerbeti dizisi ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Evrim Alasya, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

"PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Ünlü oyuncu, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum." açıklamaları ile sosyal medyada da çok konuşuldu.