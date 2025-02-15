'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ediyor. Dizi, ekranlardaki başarısı kadar oyuncularıyla da gündemde...

Dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini duyurdu.

"YİNE NAZARA GELDİK"

Alçılı kolunu yayınlayan oyuncu, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerini kullandı.