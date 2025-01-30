Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: 'Çocukluğum annesiz geçti'

Oyuncu Ceren Karakoç, NTV’de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Çocukluk yıllarında annesinin hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları ve babasının ona nasıl destek olduğunu anlatan Karakoç, eşi Osman Karakoç ile tanışma hikayesini de paylaştı.

"Birçok Şeyi Babamdan Öğrendim"

Ceren Karakoç, annesine ilkokul yıllarında hipofiz tümörü teşhisi konduğunu ve bu süreçte annesinin sık sık Ankara’ya gidip tedavi görmek zorunda kaldığını söyledi. Babalarının ise evde iki çocuğa tek başına baktığını belirtti:

"Babam sabah erkenden kalkar, tahinden pekmeze kadar her şeyi yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi. Yatak toplamayı, hayata dair pek çok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım."

Annesinin yokluğunda yaşadığı duygusal anları da paylaşan Karakoç, "Annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz geçti, o dönemim çok zor oldu. Ancak babamın sonsuz sevgisi, bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı sağladı." dedi.

Eşi Osman Karakoç ile Tanışma Hikâyesi

Kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Ceren Karakoç, "Ankara’da çalışırken, aynı şirkette fakat farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde sürekli denk geliyorduk ve böyle tanıştık. Âşık olduk." dedi.

Eşinin kendisine beş ay içinde evlenme teklif ettiğini söyleyen oyuncu, "Hiç aklımızda yoktu ama hemen kabul ettim. Beş ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz." ifadelerini kullandı.