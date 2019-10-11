Kızıldeniz'deki İran tankerinde patlama meydana geldi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin yaklaşık 100 km açıklarında seyir halindeki İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerde patlama meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyor.

İran Ulusal Petrol şirketi iki füzenin tankeri hedef aldığını bildirdi. İran devlet televizyonu da iki tankerde hasar oluştuğunu kaydetti.

Patlama ve yangın sebebiyle gemideki petrolün Kızıldeniz'e sızdığı bildirildi.

Ekipte ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Yetkililer olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf: Temsili

11/10/2019 10:03