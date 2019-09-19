Kızılhaç ve Kızılay etkinlik düzenliyor

Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması amacıyla Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneklerinin de davet edildiği bir etkinlik düzenliyor.

Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun açıklamasında, Kıbrıs Türk Halkının uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki haklarını korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınmasına destek vermek amacıyla oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun, 24 Eylül Salı günü Girne’de düzenleyeceği toplantı sonrasında yeni bir deklarasyon yayımlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, KKTKD Başkanı Abdoul Azize Diallo, KKTK Başkanı Bülent Çıraklı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 24 Eylül’deki bu toplantı öncesinde 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Elexus Hotel’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

19/09/2019 11:53