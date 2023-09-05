Kızılyıldız Cherif Ndiaye'yi açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Waasland-Beveren, Gorica, Şanghay Port kulüplerinde oynayan Ndiaye, Türkiye'de ise Adana Demirspor'un yanı sıra Göztepe'de de top koşturdu.

Bu sezon Yukatel Adana Demirspor formasıyla 8 maçta 5 gol atan Ndiaye'nin yeni takımı Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek.