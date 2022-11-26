Kızılyürek: Birkaç ay içinde verilen dilekçeye geri dönülecek

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek ile karma evlilik sorunu hakkındaki son gelişmeleri konuşmak için bir araya geldi.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi’nden verilen bilgiye göre, toplantıda, Avrupa Parlementosu'nda Niyazi Kızılyürek'in karma evlilik sorununu dile getirmesini takiben Avrupa Komisyonu'na verdiği dilekçe ve geçtiğimiz günlerde Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme ele alındı.

Avrupa Komisyonu'nun bu konunun çözülmesine ilişkin sıcak baktığını belirten Kızılyürek, birkaç ay içinde verilen dilekçeye geri dönüleceğini ve Anastasiadis'e, karma evlilik sorununun çözümü için çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Kızılyürek, Karma evlilik sorununun çözümü için her zaman elinden gelen desteği göstereceğini söyledi.

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26/11/2022 15:28