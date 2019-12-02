Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek ve Sivil Toplum Örgütleri “Kıbrıslı Türkler Nereye” isimli konferans düzenliyor.

Kızılyürek, “Kıbrıs’ın içinde bulunduğu süreci her açıdan tartışmak, Kıbrıslı Türklerin sorunlarını yurttaşlar ile birlikte tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile” bir “Yurttaşlar İnisiyatifi” başlattı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inisiyatifin ilk adımı olarak Kızılyürek, mevcut sorunları ortaya koyabilmek amacıyla sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde “Kıbrıslı Türkler Nereye” isimli tam günlük bir konferans düzenleyecek.

Konferansta “Ekonomik Boyut, Sosyal Boyut ve Siyasi Boyut” ana başlıkları altında “Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk Algısı, Eğitim, İnsan Hakları, Federasyon, AB ve Türkiye ile ilişkiler” vb. konular tartışılacak ve bu tartışmalardan çıkacak sonuç AP üyesi Niyazi Kızılyürek tarafından Avrupa Birliği (AB) gündemine taşınacak.

Konferans, 14 Aralık Cumartesi günü Merit Lefkoşa Hotel’de 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bu arada akademisyenlerin, sahada çalışan profesyonellerin ve aktivistlerin sunum yapacağı panellerin ardından sonuç bildirgesini yurttaşlar ile birlikte oluşturmak için 3 paralel atölye çalışması düzenlenecek.

02/12/2019 14:47