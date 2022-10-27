Kızılyürek’ten karma evlilikten olan çocuklar konusunda açıklama

AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin, diğer ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden doğan çocuklarının “vatansızlık” sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla gerçekleştirdikleri evliliklerden doğan çocuklarının “vatansızlık" tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunusöyledi.

Habere göre, Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum olan, Kıbrıslı Türklerin üçüncü ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden olan binlerce çocuk ve gencin vatansızlık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını” belirtti.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinin 5’inci maddesine atıfta bulunan Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, bu çok sayıda insanın sesini duyma” çağrısı yaptı

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27/10/2022 11:21