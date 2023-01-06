İki kez meme kanserine yakalanıp, yenmiş olan İnci Avcı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kızım ve oğlum için ayakta durmak zorundayım...” dedi.

İnci Avcı'nın açıklaması şu şöyle:

Bu fotoğrafımı 30 Aralık'ta çekmiştim. Başım o kadar ağrıyordu ki normal baş ağrısı değildi. Kızım beni aradı onu okuldan almamı istedi ve gittim arkadaşı ve kızım bana bir şeyler ısmarladı. Oturduk sohbet ettik. Başımın ağrısını ne kızıma ne de arkadaşına bahsede biliyordum. Güçlü görünmeye çalışıyordum yapacak bir şeyim yoktu. Karışmada gencecik kızım oturuyordu ben kızım ve oğlum için ayakta durmak zorundayım biliyorum çok zor bir durum ama başka çarem yok olmayacakta kızım ve oğlum için ayakta durmak zorundayım. Buradan herkese çok çok teşekkür ederim ne kadar sevenim olduğunu bir kez daha anladım. Allah hepinizden razı olsun bana dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum”

Öİnci Avcı, bugün yaptığı başka bir paylaşımında ise “Arkadaşlar tedavim için refakatçi bulamadım. Bu konuda bana yardımcı olabilecek uygun olabilecek kişilerin ulaşmasını beklemedeyim. Her şey dernek tarafından karşılanacak. 1 hafta benimle kalabilecek durumda olan arkadaşlarımdan yardım istiyorum” ifadelerine yer verdi.

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06/01/2023 21:47