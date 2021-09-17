Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD'de bir baba, melez kızının saçını kendisinin izni olmadan kesen okul yönetimine ve iki personele 1 milyon dolarlık dava açtı.

Jimmy Hoffmeyer'in kızı Jurnee, geçtiğimiz nisan ayında okuldan eve döndüğünde saçının bir kısmı kesilmişti.

Babasına bir sınıf arkadaşının saçlarını makasla kestiğini söyledi.

İki gün sonra, Jurnee, farklı uzunlukları daha az belirgin hale getirmek için ona asimetrik bir kesim yapan bir kuaföre gitti. Ancak kafasının diğer tarafındaki saçları kesilmiş olarak okuldan eve döndü.

Hoffmeyer, bunu başka bir çocuğun yaptığını düşündü. Ancak Jurnee babasına saçını kesenin bu kez bir öğretmen olduğunu söyledi.

Jimmy Hoffmeyer okula melez kızının anayasal haklarının ihlal edildiğini söyleyerek 1 milyon dolarlık dava açtı.

Okul yönetimi tarafından yapılan bir soruşturma, öğretmenin okul politikasını çiğnemesine rağmen ırksal önyargı ile hareket etmediği sonucuna vardı.

Uyarıldı, ancak Mount Pleasant'taki Ganiard İlköğretim Okulu'ndaki işini sürdürmesine izin verildi.

Dava, çocuğun anayasal haklarını ihlal etmenin yanı sıra, ırk ayrımcılığı, etnik sindirme, kasıtlı duygusal sıkıntı, saldırı ve darp iddialarını da içeriyor.

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17/09/2021 11:09