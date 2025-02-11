Kızının vefatı hakkında konuştu: İsyan etmenin hiçbir faydası yok

Usta sanatçı Mazhar Alanson, NTV'de ekranlara gelen Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'in 500'üncü programına konuk oldu. Usta sanatçı geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kızının vefatı hakkında konuştu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/02/2025

Kızının vefatı hakkında konuştu: İsyan etmenin hiçbir faydası yok

MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Sanatçının 50 yaşındaki kızı geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti. Melek Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alanson kızının vefatıyla ilgili konuştu:

“Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum... Kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."

"ONUN VARLIĞI OLMAYINCA OLMUYOR"

Özkan Uğur'un vefatı hakkında konuşan Alanson "O’nun varlığı… Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor... Birbirimizi çok tamamlıyorduk. Doğru insanlar birbirini buldu yıllar içinde... Demokrasi vardı bizde çünkü üç kişinin bir beste yapması korkunç ve zor bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"CANIM KIZIM MELEK OLDU"

Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanmıştı. Alanson'un kızı için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Mazhar Alanson, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Survivor'da Yetenek Sizsiniz gecesi: Dilber dansı damga vurdu

HK MAGAZİN

Survivor All Star-Gönüllüler yarışması 2 Şubat Pazar akşamı yetenek yarışması konseptiyle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gecesinde iki takım da büyük ödül için birbirinden iddialı performanslar sergiledi. Geceye Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın Dilber baskılı çorapları damga vurdu. Kazanan ismin nasıl belirleneceğini ise Acun llıcalı açıkladı. Peki, Survivor Yetenek Sizsiniz yarışmasını kim kazandı?

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.