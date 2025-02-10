Kızlar araba çaldı, gezerken tutuklandı

Larnaka’da henüz reşit olmayan iki genç kız çaldıkları arabayla gezerken polise yakalandı.

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10/02/2025

Kızlar araba çaldı, gezerken tutuklandı

Larnaka’da henüz reşit olmayan iki genç kız çaldıkları arabayla gezerken polise yakalandı.

Alithia’nın haberine göre 16 ve 17 yaşlarındaki iki kız, dün sabah araba çaldı ve kentin sokaklarında gezmeye başladı.  Liman bölgesine giderken saptanan kızlar tutuklandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

Aynı gazete Lefkoşa’nın Rum kesiminde sakin 38 yaşındaki bir şahsın camlarını kırdığı arabalardan hırsızlık yapmaktan tutuklandığını yazdı.

Habere göre tutuklanan şahsın, 7 Şubat’ı 8’ine bağlayan gece Lefkoşa’nın Rum kesimi ve Larnaka’da toplam 17 aracın camını kırarak hırsızlık yaptığı belirlendi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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