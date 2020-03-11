Kızlarımız Kayseri’de galibiyetle başladı (65-62)

Türkiye U 18 Kızlar Bölgesel Şampiyonası’nın Kayseri ayağında yer alan KKTC U18 Kız Takımı, ilk maçında önemli bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi konumdaki Kayseri Bellona karşısına çıkan ekibimiz maçı 65-62 kazanma başarısı gösterdi. Ekibimiz aldığı bu önemli galibiyetle hem turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı hem de gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.

KKTC U 18 Kız Takımı ikinci maçında yarın Çukurova Doğuş ile karşılaşacak.

BRT SPOR

11/03/2020 10:46