Kızlarımız Kayseri’de galibiyetle başladı (65-62)
11/03/2020
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Türkiye U 18 Kızlar Bölgesel Şampiyonası’nın Kayseri ayağında yer alan KKTC U18 Kız Takımı, ilk maçında önemli bir galibiyete imza attı.
Ev sahibi konumdaki Kayseri Bellona karşısına çıkan ekibimiz maçı 65-62 kazanma başarısı gösterdi. Ekibimiz aldığı bu önemli galibiyetle hem turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı hem de gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
KKTC U 18 Kız Takımı ikinci maçında yarın Çukurova Doğuş ile karşılaşacak.
BRT SPOR