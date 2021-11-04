KKBF’ye Ambargo Koyamayınca Bu Kez Masadan Kaçtılar

Antalya’da devam eden 2021 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı altında yarışan Milli Sporcumuz Doğukan Çıdam ile eşleşen Güney Kıbrıs sporcusu Lefteris Georgiou federasyonu tarafından yarışmadan çekildi. Herkesin gözü önünde karşılaşmaya çıkan Lefteris’in Federasyonun talimatı ile Takım Lideri tarafından zorla karşılaşmadan alınması büyük tepkiye neden oldu. Geçmiş Avrupa Şampiyonalarında da birçok kez sporcularımızla eşleşen Güney Kıbrıs sporcuları federasyonlarının talimatı ile karşılaşmaya çıkmamıştı. Ancak bu kez sporcu Lefteris Georgiou’nun karşılaşmaya çıkması ve karşılaşmanın ısınma turu oynanırken yarışmadan zorla çıkartılması tüm ülkelerin sporcu ve yöneticilerin tepkisine neden oldu.

Güney Kıbrıs Bilardo Federasyonu Ceza Aldı.

Hakem heyeti ve tüm katılımcıların önünde yaşanan bu olay sonrasında Turnuva Direktörü’nün raporu doğrultusunda Federasyona para cezası verildiği ve bu durumun tekrarlanmaması için neler yapılabileceği konusunun bugün (Cuma) gerçekleşecek EPBF Yönetim Kurulu gündemine alındığı öğrenildi.

Başkan Burcu; Sporcuların suçu yok.

Konu ile ilgili olarak KKBF Başkanı Aşkın Burcu’nun yaptığı açıklama şöyle:

‘Antalya’da devam eden 2021 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC Bayrağı altında yarışan Milli Sporcumuz Doğukan Çıdam ile eşleşen Güney Kıbrıs sporcusu Lefteris Georgiou federasyonu tarafından yarışmadan çekildi. Herkesin gözü önünde karşılaşmaya çıkan Lefteris’in Federasyonun talimatı ile Takım Lideri tarafından zorla karşılaşmadan alınması büyük tepkiye neden olmuştur. En başta sadece ülkesini temsil etmeye çalışan sporcumuz Doğukan Çıdam olmak üzere, halâ daha böyle çirkin olaylarla uğraşmak zorunda kalan kafilemiz ve EPBF yönetimi ile olayı şaşkınlık ile izleyen tüm katılımcıları üzmüştür. Anında tarafımızdan hakem heyeti nezdinde gerekli itiraz yapılmış ve söz konusu olayın politik nedenlerle gerçekleştirildiğinin açık olduğu bildirilmiştir. Spora politika karıştırmayı ya da başka bir değişle sporu politikaları için kullanmayı alışkanlık haline getirmiş olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onun direktiflerinin dışına çıkamayan Güney Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun spor ahlakı ve etiğini hiçe sayan bu tür uygulamaları tekrarlayamaması için önlemler alınması yönünde EPBF Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşülmüştür.

Bu görüşmelerimizde sporcuların suçu bulunmadığını, bu nedenle sporcuların cezalandırılması yerine doğrudan federasyonun cezalandırılması gerektiğine ilişkin görüşümüz iletilmiştir. Yarın yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında konunun görüşüleceği ve gereken önlemlerin alınacağı tarafımıza bildirilmiştir.

IOC başta olmak üzere pek çok spor branşında faaliyet gösteren Avrupa ve Dünya örgütlerinin görmezden geldiği ülkemizin federasyon, kulüp ve sporcularımıza uygulanan ambargoların dışına çıktığımız için sürekli önümüze engel çıkartmaya çalışıyorlar. KKTC Bayrağı altında yarışmamızı hazmedemeyip sorun çıkartmak için kendi sporcularını herkesin içinde küçük düşürmeyi bile göze alıyorlar. Gereken ceza ve uygulamaların EPBF yönetimi tarafından yapılacağını biliyoruz. Bu tür politik ya da ırkçı yaklaşımlar bizi ülkemizi en iyi şekilde temsil etme

çabamızdan ve özverili çalışmalarımızdan alı koyamayacağı gibi, bu baskılar sporcularımızın Avrupa’daki başarılarını da gölgeleyemeyecektir.’

2021 Avrupa Bilardo Şampiyonası ile ilgili tüm bilgiler ve sonuçlar epbf.com adresinden takip edilebilir. Söz konusu karşılaşmanın görülebileceği link şu şekildedir:

https://www.epbf.com/tournaments/european-championships/live/1126/draw-results/

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04/11/2021 16:59